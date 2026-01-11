CAN 2025 : la FSF appelle les supporters sénégalais à la responsabilité avant Sénégal–Égypte





À l’approche de la demi-finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre le Sénégal et l’Égypte, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué invitant les supporters à adopter un comportement exemplaire. La rencontre est programmée pour le 14 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger et représente un enjeu majeur pour les Lions de la Téranga, déterminés à décrocher une nouvelle qualification en finale.



Prenant en compte à la fois l’importance sportive de cette confrontation et sa dimension symbolique, la FSF insiste sur le respect strict des consignes de sécurité et des règles encadrant la présence du public dans et autour du stade. Elle rappelle que l’introduction et l’usage de fumigènes, de pointeurs lasers ou de tout objet dangereux sont formellement interdits, aussi bien à l’intérieur de l’enceinte sportive qu’à ses abords.



Dans son message, l’instance dirigeante du football sénégalais met en avant les dangers que représentent ces comportements, soulignant qu’ils constituent une menace sérieuse pour la sécurité des joueurs, des officiels et des spectateurs. Elle attire également l’attention sur les répercussions disciplinaires possibles et sur l’impact négatif que de tels incidents peuvent avoir sur l’image du football sénégalais à l’échelle internationale.



La Fédération rappelle à ce titre que des incidents survenus lors de précédentes rencontres, notamment face au Bénin et au Mali, ont déjà valu à l’équipe nationale des sanctions infligées par la Confédération africaine de football. Une nouvelle infraction pourrait entraîner des mesures encore plus lourdes, susceptibles de pénaliser durablement la sélection.



Face à ces risques, la FSF en appelle au sens des responsabilités et au patriotisme des supporters. Elle les invite à faire de cette demi-finale un moment de célébration du football africain, fondé sur le fair-play, le respect et la sécurité.



La Fédération exhorte enfin le public à soutenir les Lions de la Téranga avec passion, tout en faisant preuve d’une discipline irréprochable tout au long de la rencontre.

