CAN 2025 : l’AIPS Afrique condamne les dérives de certains journalistes et appelle au respect de l’éthique





L’Association internationale de la presse sportive (AIPS), section Afrique, a exprimé une vive réprobation face au comportement de certains journalistes durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Dans un communiqué rendu public mercredi, l’organisation a pointé des attitudes jugées incompatibles avec les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle.



L’AIPS Afrique rappelle notamment qu’un journaliste ne saurait, en aucune circonstance, adopter une posture de supporter, que ce soit dans les tribunes, lors des conférences de presse ou en zone mixte. Cette mise au point intervient à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal, disputée dimanche dernier à Rabat.



La rencontre avait été interrompue pendant plusieurs minutes après l’octroi d’un penalty en faveur du Maroc, décision ayant conduit les joueurs sénégalais à quitter momentanément la pelouse en signe de protestation. Ils sont ensuite revenus pour poursuivre la rencontre. Le penalty tiré par Brahim Diaz a été manqué.



Le Sénégal s’est finalement imposé sur le score de 1 but à 0, grâce à une réalisation de Pape Guèye à la 98ᵉ minute des prolongations. Le milieu de terrain sénégalais a également été désigné homme du match de cette finale.



La conférence de presse d’après-match a, quant à elle, été marquée par une forte tension. À son entrée dans la salle, le sélectionneur sénégalais a essuyé des huées de la part de journalistes marocains. Des altercations ont alors éclaté entre représentants des médias des deux pays, entraînant l’annulation de la conférence pour des raisons de sécurité.



Face à ces événements, l’AIPS Afrique a appelé l’ensemble des professionnels des médias sportifs à faire preuve de rigueur et de professionnalisme en toutes circonstances. L’organisation a également invité les associations nationales de presse sportive à renforcer la formation de leurs membres, dans le but d’améliorer leurs compétences et d’élever la qualité de la couverture médiatique des grandes compétitions sportives.

