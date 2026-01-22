UGB : les étudiants de Saint-Louis annoncent une suspension des activités en guise d’alerte





La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé une suspension de 24 heures de l’ensemble des activités pédagogiques, accompagnée d’une journée sans tickets, afin d’exprimer son mécontentement face au manque de réponses à ses revendications.



Selon les responsables étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB), les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants ne reçoivent pas l’attention nécessaire de la part des autorités concernées. Cette décision est présentée comme une mesure d’alerte destinée à interpeller les instances compétentes.



La CESL rappelle que, lors de la précédente crise universitaire, des engagements avaient été pris par les autorités. Toutefois, elle déplore aujourd’hui une absence de suivi, évoquant une situation marquée par l’inaction et le manque d’un cadre d’échange permettant d’apporter des réponses claires aux préoccupations soulevées.



Face à cette situation, la coordination exige l’organisation, dans les meilleurs délais, d’une rencontre avec l’autorité compétente afin d’aborder les points en suspens et d’identifier des solutions concrètes.



À défaut de mesures satisfaisantes, la CESL avertit qu’elle se réserve le droit d’intensifier la mobilisation et de recourir à l’ensemble des moyens d’action syndicale jugés nécessaires pour la défense des droits des étudiants.

