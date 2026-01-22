Thiès : des infrastructures intercommunales prévues pour améliorer la gestion des déchets ménagers





Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) prévoit de déployer des infrastructures intercommunales dans la région de Thiès afin d’améliorer la prise en charge des déchets ménagers, a indiqué sa directrice, Sophie Dione Sène.



S’exprimant lors d’une réunion du comité régional de développement consacrée à l’intercommunalité, elle a expliqué que le dispositif reposera sur des infrastructures de proximité, notamment des points de collecte et des points de regroupement normalisés (PRN). Ces derniers serviront de lieux de dépôt pour les déchets collectés à l’aide de charrettes ou de tricycles.



Selon la directrice du PROMOGED, le nombre et la capacité de ces installations varieront selon la population et le volume de production de chaque commune. Ainsi, certaines localités pourront disposer de deux à trois PRN, tandis que d’autres n’en auront qu’un seul, en fonction de leurs besoins spécifiques.



À ces équipements s’ajouteront, à l’échelle de plusieurs communes, des centres intégrés dédiés à la valorisation, au tri et au transfert. Pour le niveau départemental, des infrastructures de grande capacité, pouvant atteindre jusqu’à 20 hectares, sont également envisagées.



Mme Sène a souligné que les coûts élevés de ces installations rendent indispensable leur gestion collective. L’intercommunalité apparaît ainsi comme une solution nécessaire pour mutualiser les moyens et assurer la pérennité de ces investissements structurants.



Elle a par ailleurs rappelé que la région de Thiès se caractérise par une augmentation continue de la production de déchets, liée à son développement urbain. Cette situation renforce l’importance de sensibiliser les acteurs locaux aux opportunités offertes par la décentralisation, notamment en matière de mobilisation de fonds, que seule une approche intercommunale permettrait de capter efficacement.

