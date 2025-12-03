CAN 2025 : Ousseynou Niang appelé en renfort après le forfait d’Assane Diao





L’attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise, Ousseynou Niang, a été convoqué pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Il remplace Assane Diao, indisponible pour la compétition en raison d’une blessure, a annoncé dimanche soir la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le joueur évoluant en Belgique figurait sur la liste des réservistes publiée en même temps que celle des joueurs initialement retenus pour ce tournoi continental, organisé au Maroc du 21 décembre 2024 au 18 janvier 2025.



Assane Diao, pensionnaire du club italien de Como, s’est blessé lundi dernier lors d’une rencontre opposant son équipe à l’AS Rome. Bien qu’il ait effectué le déplacement avec la sélection, il a dû quitter le groupe après l’évaluation de sa blessure par le staff médical des Lions.



Un autre changement a également été opéré au sein de l’effectif sénégalais. Le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara, qui évolue à la Renaissance sportive de Berkane au Maroc, a été appelé pour remplacer Ilay Camara, blessé lors d’un match disputé avec son club belge d’Anderlecht.



Placés dans la poule D, les Lions du Sénégal débuteront la compétition mardi face au Botswana. Ils affronteront ensuite la République démocratique du Congo avant de conclure la phase de groupes contre le Bénin.

