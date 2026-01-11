CAN 2025 : Le Sénégal élimine l’Égypte (1-0) grâce à un but de Sadio Mané

Déjà déterminant lors de la finale de la CAN 2022, Sadio Mané a une nouvelle fois répondu présent dans un grand rendez-vous. Son but a libéré tout un peuple et permis au Sénégal de gérer la fin de match avec maîtrise et discipline.



Autour d’un Kalidou Koulibaly impérial, la défense sénégalaise a parfaitement contenu les offensives égyptiennes, neutralisant Mohamed Salah et limitant les occasions franches. Le milieu de terrain, emmené par Idrissa Gana Gueye, a contrôlé le rythme jusqu’au coup de sifflet final.



Avec ce succès 1-0, le Sénégal élimine une nouvelle fois l’Égypte et se hisse en finale de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga rêvent désormais de conserver leur titre et d’écrire une nouvelle page de leur histoire.

Dans une demi-finale fermée et très tactique, les Sénégalais ont fait parler leur expérience et leur solidité collective. Longtemps résistante, la défense égyptienne a fini par céder sur une action décisive conclue par Mané, très attendu dans ces retrouvailles face à Mohamed Salah.