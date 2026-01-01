CAN 2025 : Krépin Diatta appelle à un Sénégal conquérant face au Soudan

Menu
À la veille du huitième de finale Sénégal–Soudan à la CAN 2025, Krépin Diatta prévient d’un match difficile et insiste sur la nécessité d’un état d’esprit conquérant pour se qualifier.


À l’approche du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta s’attend à une confrontation difficile contre le Soudan. S’exprimant vendredi en conférence de presse à Tanger, le joueur des Lions a souligné l’importance pour son équipe d’adopter une attitude résolument conquérante afin de franchir ce cap.

Selon lui, malgré un début de tournoi compliqué pour leur adversaire, le Soudan reste une équipe à respecter. Il a rappelé que toutes les rencontres de cette CAN sont exigeantes et que la qualification passera par une forte détermination collective. Pour Diatta, ce duel s’annonce serré et intensément disputé.

Le Sénégal retrouvera le Soudan ce samedi à 16 heures GMT à Tanger pour une place en quarts de finale. Le joueur de l’AS Monaco a indiqué que les Lions se préparent à des matchs de plus en plus compliqués, affirmant que l’équipe est consciente des défis à venir et prête à y faire face.

Krépin Diatta a également réaffirmé sa polyvalence, assurant se sentir à l’aise à n’importe quel poste. Il a insisté sur sa disponibilité totale dès lors que la sélection nationale a besoin de lui.

Présent durant l’intégralité de la phase de groupes, il s’est notamment illustré lors de la victoire contre le Bénin (3-0) en délivrant une passe décisive sur le premier but. International sénégalais depuis 2019, Diatta n’avait pas pris part à la CAN 2021 remportée par le Sénégal, étant absent de l’effectif à cette époque.




