CAN 2025 : Idrissa Gana Guèye exprime sa fierté après le deuxième sacre du Sénégal

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a fait part de sa grande satisfaction après la victoire des Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique des nations, synonyme de deuxième titre continental pour le Sénégal.



S’exprimant en zone mixte, le joueur a rappelé que l’équipe nationale avait clairement affiché son ambition dès le départ. Selon lui, les Lions étaient venus avec l’objectif de disputer l’ensemble des sept matchs de la compétition, convaincus de leurs capacités à aller jusqu’au bout. Il s’est réjoui à l’idée de pouvoir désormais rentrer au Sénégal avec le trophée.



Idrissa Gana Guèye a souligné l’engagement de l’équipe au service de la nation, exprimant sa reconnaissance envers Dieu pour ce succès. Il a insisté sur la fierté ressentie par le groupe après avoir atteint cet objectif longtemps convoité.



Le milieu de terrain d’Everton a tenu à féliciter l’ensemble de ses coéquipiers ainsi que le staff technique pour le travail accompli tout au long du tournoi. Il a également adressé ses remerciements au peuple sénégalais pour son soutien constant.



Enfin, il a eu une pensée particulière pour certains joueurs contraints de déclarer forfait avant le début de la compétition en raison de problèmes de santé, citant Ousseynou Niang, Krépin Diatta et Pape Matar Sarr.

