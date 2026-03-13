CAN 2025 : Dakar conteste la décision de la CAF et réclame une enquête indépendante

Le gouvernement sénégalais a exprimé son indignation après la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) attribuant la victoire de la CAN 2025 au Maroc au détriment du Sénégal.

Dans un communiqué publié mercredi, les autorités évoquent une décision jugée particulièrement grave, estimant qu’elle remet en cause les principes fondamentaux du sport, notamment l’équité et le respect des résultats acquis sur le terrain.

Le jury d’appel de la CAF, réuni mardi, a en effet déclaré le Sénégal forfait en se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, validant ainsi un score de 3-0 en faveur du Maroc.

Les autorités sénégalaises contestent cette interprétation, qu’elles considèrent comme erronée et injuste. Elles rappellent que, dans un premier temps, le jury disciplinaire de la CAF avait confirmé la victoire du Sénégal, tout en prononçant des sanctions à la suite d’incidents survenus lors de la finale disputée le 18 janvier.

Lors de cette rencontre, les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale en fin de match, avant de revenir et de s’imposer après prolongation. La décision en appel annule donc ce premier verdict.

Pour le gouvernement, remettre en cause un résultat obtenu à l’issue d’un match mené à son terme porte atteinte à la crédibilité de l’institution continentale et à la confiance des supporters.

Face à cette situation, le Sénégal rejette fermement cette décision et annonce son intention de recourir à toutes les voies légales disponibles afin de défendre ses droits et ceux de son équipe nationale.

Les autorités demandent également l’ouverture d’une enquête internationale indépendante, évoquant des soupçons de dysfonctionnements au sein des instances concernées.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé sa solidarité envers les ressortissants sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents liés à cette finale, tout en assurant suivre de près leur situation.

Enfin, il réaffirme sa détermination à défendre les intérêts du football national et à œuvrer pour le respect des résultats sportifs.