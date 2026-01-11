CAN 2025 : Sénégal-Égypte, retrouvailles au sommet à Tanger

Le Sénégal, champion en titre depuis sa victoire historique au stade Olembé de Yaoundé, conserve un collectif solide et des joueurs expérimentés. Des figures comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou Kalidou Koulibaly incarnent la stabilité et la maîtrise tactique des Lions. Mais face à eux, l’Égypte, qui a écarté avec éclat la Côte d’Ivoire en quart, démontre qu’elle n’est pas seulement une équipe de prestige, mais aussi une formation capable d’efficacité et de réalisme sur le terrain.





Le match est riche en duels personnels : Mané contre Salah, Gana Gueye face à Zizo, Emam Ashour contre Pape Gueye… Dix joueurs de chaque sélection étaient déjà présents lors de la finale de 2022, et les souvenirs de cette défaite ne se sont pas effacés pour les Pharaons. Même si Mahmoud Hassan Trezeguet assure qu’il n’y a « aucun esprit de revanche », l’histoire récente laisse présager un affrontement intense et stratégique.





Le Sénégal mise sur son jeu de possession pour contrôler le rythme et éviter de se faire surprendre par les contre-attaques égyptiennes. L’Égypte, en montée en puissance, pourrait surprendre avec ses transitions rapides et son réalisme devant le but. Les entraîneurs savent que le moindre détail pourra faire la différence. « Un homme averti en vaut deux », prévient Pape Thiaw, sélectionneur sénégalais, conscient de la solidité adverse.



Un autre enjeu crucial concerne la discipline : sept joueurs sénégalais et six Égyptiens risquent une suspension en cas de second carton jaune, mais la priorité affichée reste la qualification pour la finale. « Peu importe les risques individuels, notre objectif est la finale », martèle Kalidou Koulibaly.





L’Égypte, bien que discrète au début du tournoi, s’est révélée face aux cadors. Le Sénégal, lui, n’a pas été véritablement mis en difficulté sur la durée. Le facteur mental et la capacité à gérer la pression des moments clés – prolongations ou tirs au but – pourraient être décisifs dans un match qui s’annonce serré et stratégique.





Ce Sénégal–Égypte n’est pas un simple match de demi-finale. C’est une confrontation où le passé influence le présent, où chaque duel individuel pourrait peser sur l’issue, et où la maîtrise du rythme et de la discipline sera primordiale. Les Lions veulent défendre leur titre, les Pharaons rêvent de leur 11e finale. Ce mercredi, Tanger sera le théâtre d’un choc qui pourrait entrer dans l’histoire de la CAN.

