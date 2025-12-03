Budget 2026 : répartition des ressources allouées au ministère de la Justice





L’Assemblée nationale a examiné jeudi le budget du ministère de la Justice pour l’année 2026, arrêté à 81,35 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à 81,01 milliards FCFA en crédits de paiement.



Le programme dédié à l’administration pénitentiaire bénéficiera de 31,14 milliards FCFA en AE et 30,91 milliards en CP. Cette enveloppe couvre notamment 13,56 milliards pour le personnel, 8,74 milliards pour les biens et services, 1,89 milliard en transferts, ainsi que 6,94 milliards en investissements.



Le volet Justice judiciaire est doté de 26,20 milliards FCFA en AE et 26,18 milliards en CP, dont 18,34 milliards consacrés au personnel, 3,41 milliards aux biens et services, 1,56 milliard aux transferts et près de 2,88 milliards pour les investissements.



Le programme Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant recevra 8,14 milliards FCFA, répartis entre 2,67 milliards pour le personnel, 2,87 milliards pour les biens et services, 900 millions en transferts et 1,70 milliard dédié aux investissements.



Le programme Bonne Gouvernance et Droits humains dispose d’une enveloppe de 1,03 milliard FCFA, dont 400,7 millions pour le personnel, 326 millions pour les biens et services, et 312 millions en transferts.



Enfin, le programme Pilotage et Coordination est financé à hauteur de 14,62 milliards FCFA en AE et 14,52 milliards en CP, comprenant 3,54 milliards dédiés au personnel, 608,9 millions pour les biens et services, plus de 8,12 milliards en transferts et 2,33 milliards destinés aux investissements.



Le compte de commerce de l’administration pénitentiaire est doté de 200 millions FCFA, destinés à l’acquisition de biens et services.

