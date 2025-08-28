Menu
Les habitants de Bokhol, dans la région de Saint-Louis, ont manifesté pour dénoncer les pénuries d’eau et réclamer la construction d’un château d’eau et d’une unité de traitement.


Bokhol : marche de protestation des habitants contre les pénuries d’eau

 

Les habitants de Bokhol, commune située dans la région de Saint-Louis (nord), ont organisé une marche pour protester contre les pénuries d’eau et réclamer la construction d’un château d’eau capable d’assurer un approvisionnement régulier.

« La commune de Bokhol dispose d’une station de traitement d’eau qui, depuis plusieurs années, ne parvient plus à couvrir nos besoins. Nous demandons la mise en place d’un nouveau château d’eau et d’une unité de traitement », a déclaré Alioune Kâ, porte-parole du collectif Eau de Bokhol, à l’issue de la manifestation.

Selon lui, la capacité de production de l’infrastructure actuelle reste insuffisante pour répondre aux besoins de la population.

Alioune Kâ a également rappelé que des membres du conseil municipal avaient entrepris des démarches auprès des autorités locales, mais que celles-ci sont restées sans suite jusqu’à présent.

