Birahim « Bira » Sène élu président de la Fédération sénégalaise de lutte


Dimanche 28 Décembre 2025


Birahim « Bira » Sène a remporté l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de lutte lors du scrutin tenu à l’Arène nationale, pour un mandat de quatre ans.


À l’issue du vote organisé ce dimanche 28 décembre à l’Arène nationale, Birahim « Bira » Sène a été choisi pour diriger la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) pour une durée de quatre ans. Ancien président du Comité national de gestion de la lutte, il succède à la tête de l’instance dirigeante de la discipline.

Sur les 198 votants ayant pris part au scrutin, Bira Sène a obtenu 110 suffrages. Il arrive devant Kéba Kanté, qui a recueilli 70 voix. L’ancien champion Hyacinthe Ndiaye, connu sous le nom de Manga 2, a pour sa part obtenu 18 voix.

Cette élection met fin à une période marquée par de vives discussions et des tensions entre les acteurs du monde de la lutte et le ministère des Sports. Les débats ont notamment porté sur les conditions d’éligibilité et le choix des candidats appelés à diriger la Fédération.




