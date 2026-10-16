Bignona : l’enquête s’étend après l’identification de cinq mineurs dans une affaire de violences sexuelles présumées

L’affaire a commencé le 12 octobre, à la suite d’un renseignement faisant état d’agissements sexuels présumés sur un adolescent de 17 ans. Les policiers du commissariat urbain de Bignona ont entrepris des vérifications et recueilli les déclarations du jeune homme en présence de son tuteur légal.



D’après son témoignage, le commerçant lui aurait offert un téléphone portable avant de le contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui. L’adolescent a déclaré que les faits se seraient répétés à trois reprises. Il a également signalé la présence d’une tablette électronique laissée dans l’antichambre du suspect, appareil que les policiers auraient retrouvé lors de leur intervention.



Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs à s’intéresser à d’autres jeunes garçons. Selon les informations rapportées, le commerçant aurait utilisé des cadeaux et des denrées alimentaires pour attirer certains mineurs dans son commerce. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances exactes de ces contacts et à vérifier les déclarations recueillies.



L’identification de cinq victimes présumées constitue un élément majeur du dossier. Elle montre l’importance de recueillir les témoignages et de rechercher d’éventuels autres faits, tout en évitant de tirer des conclusions avant la fin des investigations.



Le suspect a été interpellé le 15 octobre après avoir été informé de son droit à l’assistance d’un avocat. La procédure doit permettre de confronter les déclarations, d’examiner les éléments matériels et de préciser les faits qui pourraient être retenus contre lui.



Cette affaire met en évidence la nécessité de renforcer les mécanismes de protection des mineurs, notamment dans les relations de proximité entre adultes et enfants. Les parents, les responsables éducatifs et les acteurs communautaires ont un rôle important dans la prévention des abus et le signalement des situations préoccupantes.



Les mineurs concernés doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, dans le respect de leur vie privée. La diffusion de leur identité ou de détails permettant de les reconnaître risquerait de leur causer un préjudice supplémentaire.



L’enquête se poursuit sous l’autorité judiciaire. Les responsabilités du suspect devront être établies au terme de la procédure, sur la base des preuves et des témoignages examinés par les autorités compétentes.