Bassirou Diomaye Faye dénonce la tragédie en Palestine devant l’ONU


Jeudi 25 Septembre 2025


À la tribune de l’ONU, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dénoncé la catastrophe humanitaire en Palestine et appelé à un multilatéralisme plus juste pour une paix durable.


Un discours engagé à l’ONU

Devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a livré un message fort en dénonçant avec gravité la situation humanitaire en Palestine, en particulier à Gaza.

« Gaza, terre de larmes »

Ému, il a décrit la bande de Gaza comme une « prison à ciel ouvert », devenue un enfer pour des millions d’âmes, victimes de larmes, de sang et de souffrance.

Appel pour un État palestinien

Réaffirmant la position constante du Sénégal, le chef de l’État a condamné les violences et rappelé que la seule voie vers une paix durable reste la création d’un État palestinien indépendant et viable. En tant que président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, il a insisté sur la responsabilité morale et politique de la communauté internationale.



