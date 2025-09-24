Bassirou Diomaye Faye attendu au Rwanda et au Kenya pour une visite de travail en octobre

Menu
Le président Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite de travail au Rwanda le 17 octobre, puis au Kenya du 19 au 21 octobre 2025.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra au Rwanda à partir du 17 octobre 2025 pour une visite de travail à l’invitation de son homologue Paul Kagamé, a annoncé le communiqué du Conseil des ministres publié jeudi.

Selon la même source, le chef de l’État poursuivra sa tournée en se rendant au Kenya, où il sera accueilli par le président William Ruto du 19 au 21 octobre 2025.

Ces deux visites officielles s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et ces pays d’Afrique de l’Est, dans les domaines politique, économique et diplomatique.

