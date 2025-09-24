Akon City : un projet futuriste finalement abandonné au Sénégal

Akon City devait s’étendre sur 800 hectares près du village de Mbodiène , à environ 100 km au sud de Dakar. Les plans initiaux prévoyaient des infrastructures modernes : universités numériques, routes intelligentes, hôpitaux de pointe, gratte-ciel incurvés et une centrale photovoltaïque, pour un budget estimé à 6 milliards de dollars .

Cependant, seules quelques structures modestes, comme un centre d’accueil, ont vu le jour. Le chantier a rapidement stagné, provoquant l’inquiétude des autorités sénégalaises.



Face à l’absence de progrès, la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques (SAPCO) avait menacé dès août 2024 de reprendre les terres concédées à Akon si les travaux ne reprenaient pas. En juin 2025, le directeur de la SAPCO, Serigne Mamadou Mboup, annonçait clairement : « Le projet Akon City n’existe plus » et confirmait qu’un accord avait été trouvé avec Akon pour développer un projet plus réaliste.



À la place de la ville futuriste, les autorités sénégalaises ont décidé de réorienter le site vers un projet touristique plus classique. Le site de Mbodiène accueillera désormais des hôtels, une marina, des logements et des infrastructures adaptées aux événements à venir, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026.



L’abandon d’Akon City souligne l’importance d’une planification réaliste, d’une viabilité financière solide et de l’engagement des parties prenantes pour réussir un projet d’envergure. Si le rêve d’une ville futuriste inspirée de Black Panther n’a pas abouti, le site de Mbodiène pourrait néanmoins devenir un pôle stratégique pour le tourisme sénégalais.

