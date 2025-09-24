Affaire Aliou Sall : Le frère de l’ex-président Macky Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux

Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’affaire porte sur l’acquisition d’un terrain de plus de 1 000 mètres carrés, situé à proximité immédiate de l’Ambassade des États-Unis. Estimé à plus d’un milliard de francs CFA, le site appartenait à l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne.

Aliou Sall, agissant au nom de la Société civile immobilière (SCI) familiale — détenue à 99 % par lui et à 1 % par son épouse —, aurait négocié le rachat du terrain avec le vendeur. N’ayant pu acquérir l’ensemble de la parcelle, il aurait ensuite proposé à Mbaye Faye, un homme d’affaires, d’en acheter la moitié, tandis qu’il s’associait à Léopold Ngom, de la société Sertem, pour le reste.



Les partenaires auraient mobilisé leurs fonds propres, mais également un prêt bancaire de près de 600 millions de F CFA auprès de Coris Bank pour finaliser l’opération. C’est à ce niveau que les choses se sont compliquées.



Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), cité par L’Observateur, signale plusieurs mouvements de fonds jugés suspects liés à cette opération. Il s’agit notamment d’un virement de 170 millions de F CFA, décomposé en deux transferts (150 millions et 20 millions), entre Aliou Sall et la société Sertem.

Une autre transaction de 70 millions de F CFA a également été repérée, en provenance d’un certain Seny Thiam, frère d’un promoteur immobilier bien connu à Diamniadio.



Face aux enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC), Aliou Sall a affirmé que les versements de Sertem provenaient d’un investissement conjoint dans leur projet immobilier. Quant aux 70 millions de francs CFA reçus de Seny Thiam, il a assuré qu’il s’agissait d’un prêt personnel déjà remboursé.



Mais ces explications n’ont pas totalement convaincu les enquêteurs. Les tentatives de la DIC pour joindre Seny Thiam, actuellement à l’étranger, se sont révélées infructueuses, empêchant toute confrontation directe.



Le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier a ordonné la garde à vue du couple. Ils devraient être présentés à un juge d’instruction dès ce vendredi matin pour une éventuelle mise en examen.



Cette affaire, qui remet sur la table la question de la transparence dans les transactions immobilières à Dakar, intervient dans un contexte politique tendu, où la gestion passée des proches de l’ancien président fait l’objet d’un regain d’attention.



Si les faits venaient à être confirmés, ils pourraient ouvrir un nouveau chapitre judiciaire autour des pratiques financières sous le régime précédent. Pour l’heure, Aliou Sall et son épouse nient toute malversation et affirment que toutes leurs opérations ont été menées dans la légalité.

