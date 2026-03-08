Menu
Basket féminin : les Lionnes du Sénégal à Porto Rico pour les qualifications du Mondial 2026


Rédigé le Lundi 9 Mars 2026 à 08:35 | Lu 17 fois Rédigé par


L’équipe féminine de basket du Sénégal est arrivée à Porto Rico pour disputer le tournoi qualificatif de la Coupe du monde FIBA 2026, prévu à Berlin.


L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a rejoint Porto Rico pour participer au tournoi qualificatif de la Coupe du monde FIBA 2026. Les Lionnes tenteront d’y obtenir leur qualification pour la phase finale prévue à Berlin, en Allemagne.
Durant cette compétition, le Sénégal évoluera dans le groupe B. Les joueuses sénégalaises y affronteront plusieurs formations de haut niveau : les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Nouvelle-Zélande ainsi que Porto Rico, pays hôte du tournoi.
Le format prévoit que chaque sélection dispute cinq matchs, en rencontrant toutes les équipes de son groupe. À l’issue de ces confrontations, seules les trois premières formations de chaque groupe pourront prétendre aux onze places encore disponibles pour la Coupe du monde 2026.
Les tournois qualificatifs réunissent également certaines équipes déjà qualifiées, notamment le pays organisateur et les vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025, à savoir l’Australie, la Belgique, le Nigeria et les États-Unis.
Les Lionnes abordent cette compétition avec l’objectif de se hisser parmi les meilleures équipes et de confirmer la place du Sénégal parmi les grandes nations africaines du basket féminin.


