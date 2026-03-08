Basket féminin : les Lionnes du Sénégal à Porto Rico pour les qualifications du Mondial 2026

L’équipe féminine de basket du Sénégal est arrivée à Porto Rico pour disputer le tournoi qualificatif de la Coupe du monde FIBA 2026, prévu à Berlin.