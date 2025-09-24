Bas-Rhin : Déclarée morte par erreur, Aline, 77 ans, est privée de retraite et de carte Vitale

Aline n’en peut plus. Déclarée morte par erreur par l’administration, cette femme de 77 ans installée près de Strasbourg (Bas-Rhin) se bat pour prouver qu’elle est bien vivante. Une vraie galère car sa retraite a été bloquée et sa carte Vitale ne fonctionne plus. Elle a récemment confié son désarroi à nos confrères de France 3 Grand Est.



Comme elle le raconte, tout est parti du décès de son oncle survenu en juillet. Étant sa tutrice, elle a effectué toutes les démarches administratives nécessaires : certificat de décès, caisse de retraite, assurance maladie… Quelques jours plus tard, la mairie a appelé sa petite-fille pour lui demander le certificat de décès de la retraitée. Surprise, elle a simplement répondu qu’elle n’était pas morte.



Un mois pour une nouvelle carte Vitale

En allant à la pharmacie plus tard, Aline a appris que sa carte Vitale avait été bloquée par la Sécurité sociale, car elle était soi-disant décédée. « Pourtant, il n’y avait pas de certificat de décès à mon nom, je ne comprends pas, ils n’ont quand même pas pu confondre le numéro de mon oncle décédé et le mien », déclare-t-elle auprès de nos confrères.



La septuagénaire a dû se rendre à la mairie pour faire établir un certificat de vie afin de prouver… qu’elle est bel et bien vivante. « Je ne savais pas que ça existe, mais maintenant, j’en ai un. Ma fille l’a déposé à la caisse de vieillesse et d’assurance retraite », indique-t-elle. À cause de cette erreur administrative, sa pension de retraite du mois d’août ne lui a pas été versée.





Elle a effectué une demande de nouvelle carte Vitale mais le délai annoncé est d’un mois, d’après France 3. Heureusement, les pharmaciens la connaissent bien donc ils ont accepté de lui donner son médicament anti-rejet, qu’elle doit prendre à la suite d’une greffe. Mais elle a dû annuler un rendez-vous médical et ne sait pas si elle pourra réaliser prochainement une prise de sang, dont dépend son traitement.