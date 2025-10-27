Le tournage d’un clip de Gims fait vivre une soirée mouvementée aux habitants de Pablo-Picasso



Le chanteur Gims a tourné son nouveau clip dimanche 9 novembre en plein cœur de la cité Pablo-Picasso, à Nanterre (Hauts-de-Seine), pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais les habitants du quartier n’ont pas tous apprécié les dérapages en voiture, la musique à fond et les coupures de courant, d’après Le Parisien.



Ce tournage sauvage s’est tenu sur la dalle située aux pieds des tours Nuages, sans qu’aucun des habitants de la tour 19 n’ait été averti. C’est aux alentours de 23h qu’ils ont entendu les premiers crissements de pneus. En passant la tête par la fenêtre, ils ont constaté qu’un clip de Gims était en plein tournage en bas de chez eux.



Panne de courant et barils en flamme

Si certains ont cru à un rodéo urbain, les caméras de l’équipe de production, les voitures de sport, les figurants et les barils en flammes leur ont vite mis la puce à l’oreille. Problème, ces barils ont été laissés à l’abandon par la production et des enfants jouaient avec les braseros le lendemain. Pendant le tournage, certaines parties communes ont aussi été plongées dans le noir à cause d’une panne électrique.



La musique assourdissante, pendant les deux heures de tournage de nuit, a également gêné les riverains. Ils ont eu le sentiment de « ne pas être respectés », selon une locataire de la tour 19. Maigre consolation : le chanteur a tout de même pris le temps de faire quelques photos et d’échanger avec des fans.