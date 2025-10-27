Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le tournage d’un clip de Gims fait vivre une soirée mouvementée aux habitants de Pablo-Picasso


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 09:54 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La visite de l’artiste dans la cité Pablo-Picasso de Nanterre, dimanche, a provoqué autant de joie que de colère chez les habitants du quartier


Le tournage d’un clip de Gims fait vivre une soirée mouvementée aux habitants de Pablo-Picasso

Le chanteur Gims a tourné son nouveau clip dimanche 9 novembre en plein cœur de la cité Pablo-Picasso, à Nanterre (Hauts-de-Seine), pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais les habitants du quartier n’ont pas tous apprécié les dérapages en voiture, la musique à fond et les coupures de courant, d’après Le Parisien.

Ce tournage sauvage s’est tenu sur la dalle située aux pieds des tours Nuages, sans qu’aucun des habitants de la tour 19 n’ait été averti. C’est aux alentours de 23h qu’ils ont entendu les premiers crissements de pneus. En passant la tête par la fenêtre, ils ont constaté qu’un clip de Gims était en plein tournage en bas de chez eux.

Panne de courant et barils en flamme
Si certains ont cru à un rodéo urbain, les caméras de l’équipe de production, les voitures de sport, les figurants et les barils en flammes leur ont vite mis la puce à l’oreille. Problème, ces barils ont été laissés à l’abandon par la production et des enfants jouaient avec les braseros le lendemain. Pendant le tournage, certaines parties communes ont aussi été plongées dans le noir à cause d’une panne électrique.

La musique assourdissante, pendant les deux heures de tournage de nuit, a également gêné les riverains. Ils ont eu le sentiment de « ne pas être respectés », selon une locataire de la tour 19. Maigre consolation : le chanteur a tout de même pris le temps de faire quelques photos et d’échanger avec des fans.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 12 Novembre 2025 - 11:37 Thiès : Un voleur pris à son propre piège après un vol de téléphones

Mercredi 5 Novembre 2025 - 20:09 Tentative insolite : des migrants arrêtés déguisés en moutons

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour
Une opération de contrôle révèle un large réseau spécialisé dans la création de faux documents d’état civil sénégalais. Enquête sur une filière bien organisée opérant via plusieurs mairies.  ...

AIBD : Arrestation d’un suspect clé dans le meurtre de Kassim Houna, recherché par Interpol

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
AIBD : Arrestation d’un suspect clé dans le meurtre de Kassim Houna, recherché par Interpol
La police sénégalaise a peut-être réalisé une avancée décisive dans l’enquête sur le meurtre de Kassim Houna, dont le corps sans vie avait été découvert le 8 janvier 2025 dans des buissons à Cannes,...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags