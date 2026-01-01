Banlieue dakaroise : le ministre de l’Intérieur supervise une vaste opération de sécurisation nocturne





Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a supervisé, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, une opération d’envergure menée conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie dans la banlieue dakaroise.



Déployée dans plusieurs zones jugées sensibles, notamment à Pikine et Guédiawaye, cette opération avait pour objectif de renforcer la présence des forces de défense et de sécurité, afin de prévenir l’insécurité et de rassurer les populations. Selon le ministère de l’Intérieur, cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer durablement le niveau de sécurité dans la banlieue.



À cette occasion, Me Bamba Cissé a mis l’accent sur la lutte contre l’indiscipline, particulièrement dans le domaine de la circulation routière. Il a préconisé l’extension et l’application systématique des amendes fixes à l’encontre des contrevenants, évoquant le principe d’une « taxation de l’indiscipline » comme levier de responsabilisation des usagers.



Le ministre a également donné des directives strictes pour faire face aux mouvements de foules violents qui, lors de certains événements, s’en prennent aux populations et perturbent l’ordre public. Il a appelé à des actions rigoureuses et coordonnées pour prévenir ces comportements et assurer la protection des citoyens.



Salutaire du professionnalisme et de l’engagement des forces de défense et de sécurité, Me Bamba Cissé a assuré que les opérations combinées entre la Police et la Gendarmerie se poursuivront sur l’ensemble du territoire national, dans le but de consolider la sécurité et de préserver l’ordre public.

