Bagarre à Fass Mbao : une dette dérisoire se termine en meurtre

Un drame s’est produit samedi soir à Fass Mbao, dans le quartier Cheikh Tidiane Kharma, où une altercation entre deux jeunes hommes a viré au meurtre. Vers 23 heures, une dispute s’est transformée en bagarre, et l’un d’eux a poignardé son ami à la gorge à l’aide d’un couteau qu’il portait sur lui. La victime s’est effondrée sur place et a rapidement perdu connaissance.



Des témoins ont tenté de contenir l’hémorragie en posant un garrot, mais leurs efforts se sont avérés vains. Le décès a finalement été constaté par les sapeurs-pompiers.



L’auteur des faits, qui avait pris la fuite, a été rapidement arrêté par la police. Placé en garde à vue, il devrait être présenté au procureur ce lundi.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le différend entre les deux amis serait parti d’une dette d’un faible montant, réclamée avec insistance. Des insultes échangées dans la soirée auraient ravivé les tensions, menant à une seconde confrontation qui s’est soldée par ce drame.



🔹 seneweb