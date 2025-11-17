Conflit au rond-point de Mbour : arrestation et tensions autour d'une moto

Au rond-point Keur Balla, à la sortie de Mbour près de l’autoroute à péage, une opération de sécurisation a failli dégénérer. Des policiers en civil ont surpris un chauffeur assis sur une moto-Jakarta, en possession d’une substance interdite soigneusement dissimulée.



Les forces de l’ordre ont voulu emmener le chauffeur et saisir la moto. Les autres chauffeurs présents ont refusé, affirmant que la moto n’était pas impliquée et qu’elle appartenait à une personne étrangère à l’affaire. La situation a rapidement dégénéré en altercation devant les usagers médusés. Avec l’arrivée de renforts, les policiers ont finalement arrêté les personnes concernées et saisi la moto.



Selon les déclarations du chauffeur, les agents auraient demandé une somme d’argent pour sa libération et la restitution de la substance saisie. Il aurait réussi à négocier ce montant à une somme inférieure. Depuis le véhicule des policiers, il a contacté des collègues pour demander de l’aide. Ces derniers se sont rendus à la mairie pour apporter l’argent, mais ont également été arrêtés sur place.



Le procès s’est tenu récemment au tribunal de grande instance de Mbour pour détention de substances interdites, tentative de corruption et rébellion. Le chauffeur a contesté le nombre d’unités saisies. Ses co-prévenus ont nié toute connaissance de son implication, tandis que le propriétaire de la moto a affirmé ne pas avoir résisté aux policiers.



Le procureur a requis la relaxe du propriétaire de la moto et des peines pour les autres. Au final, le tribunal a relaxé le conducteur de la moto, a condamné le chauffeur à trois mois de prison ferme, et les deux collègues à trois mois avec sursis.

