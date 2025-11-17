Ziguinchor : plusieurs cas de dengue détectés, les autorités sanitaires appellent à la vigilance





La direction régionale de la santé de Ziguinchor a annoncé ce mercredi avoir identifié dix cas de dengue dans la zone, à la suite de prélèvements effectués récemment. Sur dix-huit échantillons analysés, dix se sont révélés positifs. Un étudiant souffrant de problèmes de santé préexistants, notamment l’asthme et la drépanocytose, a connu une évolution particulièrement sévère liée à ces conditions.



Selon Bernard Diatta, représentant du Programme élargi de vaccination et chargé de la surveillance épidémiologique, les premières infections recensées proviennent de l’extérieur de la région. Il a insisté sur le fait que la gravité observée chez l’étudiant était liée à ses antécédents médicaux.



M. Diatta décrit une situation exceptionnelle pour Ziguinchor. En plus de dix ans de service dans la région, il affirme n’avoir jamais rencontré de cas de dengue jusqu’à présent. Il invite donc les habitants à une vigilance renforcée face à cette réalité nouvelle.



Les autorités sanitaires recommandent aux populations d’adopter des mesures de protection, notamment l’usage de moustiquaires et la prévention des piqûres de moustiques. Elles rappellent que la dengue, transmise par ces insectes, se manifeste par une forte fièvre accompagnée de douleurs articulaires.

