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L'Actualité au Sénégal

Bac 2026 : ISM Thiès donne les clés de la réussite aux élèves


Rédigé le Jeudi 18 Juin 2026 à 21:14 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall





Lat Soukabé Fall

Actualité à Thiès

Thiès : L’Union européenne et la société civile sénégalaise renforcent leur partenariat

Lat Soukabé Fall - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Thiès : L’Union européenne et la société civile sénégalaise renforcent leur partenariat
Réunis à Thiès, des représentants de l’Union européenne et de plusieurs organisations de la société civile sénégalaise ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration au service du...

Thiès : entre prix élevés et qualité contestée, le marché du mouton peine à séduire les clients

Lat Soukabé Fall - 26/05/2026 - 0 Commentaire
Thiès : entre prix élevés et qualité contestée, le marché du mouton peine à séduire les clients
À l’approche de la Tabaski, les foirails de Thiès connaissent une forte affluence de vendeurs venus de plusieurs régions du Sénégal. Malgré des enclos bien remplis et une importante disponibilité de...

Actualités

Thiès – « Les Clés du Bac 2026 » : l’ISM arme les candidats en Histoire-Géographie avant l’épreuve décisive

- 18/06/2026 - 0 Commentaire
Thiès – « Les Clés du Bac 2026 » : l’ISM arme les candidats en Histoire-Géographie avant l’épreuve décisive
Chapeau : À quelques encablures du Baccalauréat 2026, l’ISM Thiès a accueilli une importante séance de révision en Histoire-Géographie, placée sous le thème évocateur des « Clés du Bac ». Devant des...

Thiès : Les câblodistributeurs montent au créneau et réclament une meilleure reconnaissance de leur activité

Lat Soukabé Fall - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Les câblodistributeurs montent au créneau et réclament une meilleure reconnaissance de leur activité
Réunis en conférence de presse, les câblodistributeurs de Thiès ont exprimé leurs préoccupations face aux difficultés que traverse leur secteur. Devant les journalistes, Tidiane Ly, président du...
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