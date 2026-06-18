|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès – « Les Clés du Bac 2026 » : l’ISM arme les candidats en Histoire-Géographie avant l’épreuve décisive 18/06/2026 CFEE à Thiès Ville : 8 049 candidats composent dans 43 centres, sous le signe de la digitalisation 17/06/2026 Dossier ASER : Thierno Alassane Sall sort de nouveaux documents et relance l’affaire des 37 milliards 12/06/2026 Keur Massamba Guèye : Babacar Diop porte la revendication du rattachement à la Ville de Thiès 12/06/2026 Aïda Mbodj à Thiès : 50 femmes entrepreneures célébrées à la clôture du Programme national d’appui à l’entrepreneuriat féminin 10/06/2026
L'Actualité au Sénégal
Bac 2026 : ISM Thiès donne les clés de la réussite aux élèves
Rédigé le Jeudi 18 Juin 2026 à 21:14 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Lat Soukabé Fall
Dans la même rubrique :
|
Mercredi 17 Juin 2026 - 09:43 Coupe du monde : Bassirou Diomaye Faye soutient les Lions après la défaite face à la France
|
Mercredi 17 Juin 2026 - 09:36 Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président de la Cour des Comptes
Actualité à Thiès
Thiès : L’Union européenne et la société civile sénégalaise renforcent leur partenariat
Lat Soukabé Fall - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Réunis à Thiès, des représentants de l’Union européenne et de plusieurs organisations de la société civile sénégalaise ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration au service du...
Thiès : entre prix élevés et qualité contestée, le marché du mouton peine à séduire les clients
Lat Soukabé Fall - 26/05/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Thiès – « Les Clés du Bac 2026 » : l’ISM arme les candidats en Histoire-Géographie avant l’épreuve décisive
SEYELATYR - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Chapeau : À quelques encablures du Baccalauréat 2026, l’ISM Thiès a accueilli une importante séance de révision en Histoire-Géographie, placée sous le thème évocateur des « Clés du Bac ». Devant des...
Thiès : Les câblodistributeurs montent au créneau et réclament une meilleure reconnaissance de leur activité
Lat Soukabé Fall - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com