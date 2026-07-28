Dans un contexte pourtant difficile, marqué par la détention et l’incertitude liée à sa situation judiciaire, cette jeune candidate a choisi de ne pas abandonner son avenir scolaire. Avec courage et détermination, elle a poursuivi ses préparatifs afin de participer aux épreuves du BFEM et relever ce défi.





Sa réussite a provoqué une grande émotion au sein de son entourage. Son grand frère, qui a annoncé la bonne nouvelle, n’a pas caché sa fierté devant la performance de sa sœur. Pour la famille, ce diplôme représente bien plus qu’un simple résultat scolaire : c’est une preuve de courage et de persévérance.



Cette réussite rappelle le rôle essentiel de l’éducation dans le parcours des jeunes confrontés à des situations difficiles. Même en milieu carcéral, l’apprentissage demeure un moyen de garder confiance en l’avenir et de préparer une meilleure réinsertion.





À travers ce succès, les acteurs de l’administration pénitentiaire et de l’accompagnement social montrent également l’importance de permettre aux détenus de continuer à apprendre et à se former.



L’histoire de cette jeune fille pourrait inspirer d’autres jeunes qui traversent des moments compliqués. Son parcours démontre que les obstacles de la vie ne doivent pas forcément empêcher la réalisation des rêves.





Derrière les murs de la prison de Thiès, une candidate vient ainsi de décrocher un diplôme qui symbolise l’espoir, la volonté et la capacité de se relever.





Une réussite qui restera certainement comme l’un des faits marquants du BFEM 2026 dans la cité du Rail.

