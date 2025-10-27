Menu
L'Actualité au Sénégal

Autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis : un blocage à Cayar freine les travaux


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 15:54 | Lu 54 fois Rédigé par


Les travaux de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis sont suspendus à Cayar, une propriété non libérée empêchant la poursuite du chantier.


 

Le chantier de construction de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis est actuellement à l’arrêt au niveau du village de Béér, dans la commune de Cayar, à cause d’un différend foncier. Selon les responsables du projet, une propriétaire refuse de quitter sa maison, bloquant ainsi la progression des travaux.

Le chef de chantier et khalife, Babacar Diop, alerte sur les conséquences de cette situation :

« À ce stade, nous devions déjà dépasser cette zone et atteindre le camp de Génération Foot, à Mbour. Ce tronçon devait être livré dans six mois, mais tout est suspendu. »

Il appelle les autorités compétentes à intervenir pour permettre la reprise rapide des travaux.

Ce blocage pourrait entraîner un retard significatif sur le calendrier global du projet, jugé essentiel pour améliorer la mobilité et désenclaver le nord du pays. Les équipes sur place espèrent une solution rapide afin d’éviter un décalage dans la livraison de cette infrastructure stratégique.

