Audience décisive à Versailles pour l’extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal

La procédure d’extradition visant le journaliste sénégalais Madiambal Diagne connaît un nouveau tournant ce mardi. Le président du groupe Avenir Communication est convoqué devant la Chambre d’instruction du tribunal de Versailles, chargée d’examiner la demande d’extradition formulée par les autorités sénégalaises.



Arrivé sur place pour assister à l’audience, Madiambal Diagne a pu constater la présence de nombreux compatriotes venus lui témoigner leur soutien.



Ses avocats français, Mes Philippine Vaganay et Vincent Brengarth du cabinet William Bourdon & Associés, avaient auparavant demandé un report afin d’analyser en détail les arguments présentés par la partie sénégalaise et de mieux préparer la défense de leur client.



Cette audience pourrait marquer une étape importante dans le déroulement de la procédure judiciaire entourant cette affaire très suivie.



