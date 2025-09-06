Attaque contre Doha : le Sénégal exprime sa solidarité avec le Qatar et appelle à la retenue





Le Sénégal a réagi avec fermeté à l’attaque menée par Israël contre la capitale qatarie, Doha. Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé la solidarité du pays avec le gouvernement et le peuple du Qatar.



Les autorités sénégalaises ont qualifié cet acte « d’agression regrettable » et ont exhorté à la retenue pour éviter une aggravation des tensions régionales.



Le texte rappelle l’attachement du Sénégal à la paix, à la sécurité et au respect du droit international. Dakar a également salué les efforts de médiation et de désescalade engagés par la Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et le Conseil de sécurité des Nations Unies.



rts

