Attaque contre Doha : le Sénégal exprime sa solidarité avec le Qatar et appelle à la retenue


Rédigé le Mercredi 10 Septembre 2025 à 06:39 | Lu 39 fois Rédigé par


Le Sénégal condamne l’attaque israélienne visant Doha et réaffirme son engagement pour la paix et le respect du droit international.


Le Sénégal a réagi avec fermeté à l’attaque menée par Israël contre la capitale qatarie, Doha. Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé la solidarité du pays avec le gouvernement et le peuple du Qatar.

Les autorités sénégalaises ont qualifié cet acte « d’agression regrettable » et ont exhorté à la retenue pour éviter une aggravation des tensions régionales.

Le texte rappelle l’attachement du Sénégal à la paix, à la sécurité et au respect du droit international. Dakar a également salué les efforts de médiation et de désescalade engagés par la Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et le Conseil de sécurité des Nations Unies.

