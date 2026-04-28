Ce mardi 28 avril 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a adopté la proposition de loi n°11/2026 portant modification du Code électoral. Le texte a franchi l’étape du vote à l'issue d'un scrutin dont l'issue a été largement favorable à la réforme. Sur les 165 députés inscrits, 140 ont effectivement pris part au vote (dont 21 par procuration). Le projet de réforme a recueilli 127 voix pour, contre 11 voix contre et 2 abstentions. En proportion, les votes favorables écrasent la contestation, avec seulement 7,86 % de votes négatifs et 1,43 % d’abstentions. Cette révision majeure, qui a suscité des débats passionnés tout au long de la journée, s’inscrit dans le cadre des réformes visant à redéfinir les conditions d’éligibilité et à renforcer l’inclusivité du processus électoral. Après cette adoption à une majorité confortable, le texte doit désormais être transmis au président de la République pour promulgation, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère pour les prochaines échéances électorales au Sénégal.
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Assemblée nationale : La réforme du Code électoral adoptée à une large majorité
Rédigé le Mardi 28 Avril 2026 à 16:39 | Lu 50 fois Rédigé par Hanne Abou
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