Arrivée de 1 050 bovins améliorés du Brésil pour renforcer l’élevage au Sénégal





Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a réceptionné mercredi, au môle 1 du Port autonome de Dakar, un lot de 1 050 bovins de races améliorées importés du Brésil. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale mise en place par l’État pour renforcer la qualité génétique du cheptel sénégalais.



Selon le ministre, cette opération répond à l’ambition des autorités de développer un secteur de l’élevage moderne, performant et durable, capable de soutenir la souveraineté alimentaire et animale du pays. Il a précisé que la cargaison comprend des géniteurs et des vaches gestantes de race Guzerá, des vaches laitières Girolando ainsi que des bovins Holstein.



Dr Mabouba Diagne a expliqué que le choix de ces races repose sur le modèle brésilien, reconnu pour avoir permis au Brésil d’atteindre l’autosuffisance en production de lait et de viande. Il a notamment mis en avant l’association de la robustesse issue de la race Gir, à travers le Girolando, et du rendement laitier élevé de la Holstein d’origine néerlandaise, offrant à la fois résistance et productivité.



Le cheptel réceptionné se compose de 400 géniteurs Guzerá, 350 génisses Guzerá gestantes et 300 génisses Girolando gestantes. L’ensemble des animaux a fait l’objet d’un processus strict de sélection sanitaire et génétique, mené par des vétérinaires sénégalais.



S’exprimant lors de la cérémonie de réception, en présence notamment des responsables du Groupement des éleveurs et pasteurs du Sénégal (GEPES), le ministre a souligné l’adaptabilité de ces bovins aux conditions locales. Il a indiqué qu’ils sont aptes à accompagner les troupeaux lors des transhumances et à s’acclimater aux pâturages nationaux, un élément clé pour améliorer durablement le cheptel.



Cette opération représente un investissement total de trois milliards de francs CFA, dont 1,45 milliard pris en charge par l’État, le reste étant financé par les éleveurs bénéficiaires. Dr Mabouba Diagne a enfin assuré que la répartition des animaux se fera progressivement sur l’ensemble du territoire national, dans un processus conduit avec transparence.

