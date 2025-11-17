Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Arrestations à Guédiawaye : la population s’enflamme lors du transfert des présumés voleurs de motos


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:48 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dimanche, une opération policière menée dans les quartiers de Médina Gounass, Bagdad et Marché Boubess a abouti au démantèlement d’un réseau de voleurs de motos. Mais mardi, la tentative de transfert des suspects vers le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a déclenché des tensions devant le commissariat, nécessitant l’intervention du GMI.


Arrestations à Guédiawaye : la population s’enflamme lors du transfert des présumés voleurs de motos

Une opération ciblée de la Brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye a permis, dimanche dernier, de mettre fin aux agissements d’un réseau présumé impliqué dans le vol, le recel de motos et la vente de chanvre indien. Les enquêteurs ont investi plusieurs zones sensibles, notamment Médina Gounass, Bagdad et le Marché Boubess, où les suspects opéraient discrètement.

Six jeunes hommes, âgés de 22 à 33 ans et exerçant divers métiers — commerçant, mécanicien, ferrailleurs, charretier et tailleur — ont été arrêtés en flagrant délit alors qu’ils tentaient d’écouler des motos d’origine frauduleuse. Il s’agit de S. A. Dramé, F. Sow, D. Dieng, B. Diouf, I. Diop et S. Wone, selon L’Observateur. Lors de la perquisition, 16 cornets de chanvre indien ont été retrouvés en possession de S. Wone.

Au cours des auditions, les suspects ont déclaré avoir acquis les motos sans papiers dans le cadre d’une « transaction de confiance ». Une explication largement contestée par les enquêteurs, qui la jugent incohérente au vu du mode opératoire observé.

Après leur présentation au procureur, les six hommes ont été placés sous mandat de dépôt.

Mardi, l’affaire a pris une tournure inattendue. Une foule composée de mères de famille, de charretiers et de conducteurs de motos s’est rassemblée devant le commissariat de Guédiawaye pour dénoncer ce qu’elle considère comme des « arrestations arbitraires » visant des « innocents ».

Lorsque les policiers ont tenté d’exfiltrer les suspects pour les transférer au Tribunal de Pikine-Guédiawaye, plusieurs manifestants ont tenté de bloquer le véhicule, allant jusqu’à s’agripper aux portières pour empêcher le départ. La situation a rapidement dégénéré, obligeant le Groupement mobile d’intervention (GMI) à intervenir pour disperser la foule.

L’ordre a finalement été rétabli et le transfert assuré sans blessés majeurs.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Troisième jour de tension à l’UCAD : les étudiants protestent contre le retard des bourses

- 19/11/2025 - 0 Commentaire
Troisième jour de tension à l’UCAD : les étudiants protestent contre le retard des bourses
L’UCAD connaît une nouvelle journée agitée, marquée par de fortes tensions entre étudiants et forces de sécurité à cause du retard des bourses.   Pour la troisième journée consécutive,...

Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux “plantes médicinales” : plus de 338 millions de FCFA volatilisés

Lat Soukabé Fall - 19/11/2025 - 0 Commentaire
Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux “plantes médicinales” : plus de 338 millions de FCFA volatilisés
Une opération majeure menée par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a permis de mettre à nu une filière internationale d’escroquerie basée sur de faux marchés de plantes médicinales...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags