Mercedes ML volée à Ouakam : 10 ans requis contre Pape Diass

Le 11 novembre 2021, une femme rentrant chez elle est interceptée par trois hommes à bord d’une Ford Focus.

Elle affirme avoir été menacée et étranglée avec un couteau, avant que sa Mercedes ML 350 ne soit volée.



Les images de vidéosurveillance permettent d’identifier le véhicule, loué sous le nom de Mor Mar Guissé.



Guissé se défend : “Je ne suis ni agresseur ni bandit”



Mor Mar Guissé admet avoir loué la voiture, mais assure l’avoir simplement prêtée à Pape Diass.

« Je suis un père de famille et je tiens un parking. Je ne fréquente pas Amadou Diouf », déclare-t-il à la barre.



Pape Diass accuse Guissé : instigateur du vol



Diass maintient sa version : Guissé est le cerveau du vol.

Il aurait mis Diass en contact avec Khadim Gueye, un homme habitué aux « gros coups ».



Selon Diass :



Guissé lui aurait loué la Ford Focus pour 70 000 FCFA,



Khadim les aurait rejoints,



Le trio part à Ouakam vers 2 h du matin,



Ils repèrent la Mercedes et suivent la victime dans une ruelle,



Khadim et Guissé auraient agressé la femme avant de prendre la voiture.



Tentative de revente avortée en Guinée-Bissau



Le groupe prévoit de revendre la Mercedes en Guinée-Bissau, mais une panne survient à Gouloumbou.

Khadim réclame 25 000 FCFA, que Mariama Diallo envoie via sa mère.



Arrêtés à Mpack, à la frontière, ils tentent de faire passer Mariama pour la propriétaire. Elle accepte, puis renonce. Pris de panique, ils prennent la fuite. Diass retourne à Dakar et est arrêté.



Mariama Diallo : naïveté ou complicité ?



Mariama, absente à l’audience, avait reconnu :



avoir envoyé l’argent,



s’être fait passer pour la propriétaire.



Elle invoque sa naïveté.



Réquisitions et défense



Procureur : 10 ans de prison et 500 000 FCFA d’amende contre Pape Diass, 2 mois ferme pour Mariama.



Partie civile : 20 millions FCFA de dommages et intérêts.



Défense : plaide l’acquittement pur et simple.