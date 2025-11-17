Dakar : Deux voleurs de moto finissent à l’hôpital après un accident à Mbour

La victime, propriétaire d’une moto DFZ, avait constaté le vol de son engin à son domicile. Ses investigations ont rapidement permis d’identifier les auteurs du délit.



Après le vol, les deux suspects ont pris la fuite avec la moto et ont été impliqués dans un accident à hauteur de Mbour. Adama Diallo, présentant des blessures, a alors contacté la victime pour avouer le vol. De retour à Dakar, il a été conduit par le plaignant au commissariat de Jaaxay, des Parcelles Assainies et de Niacourab.



La police indique que Diallo souffre d’une fracture au poignet, diagnostiquée après radiographie et pour laquelle un traitement lui a été prescrit. Son complice, quant à lui, présente une fracture de la clavicule et reste hospitalisé.

