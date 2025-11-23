Incident nocturne à l’usine O.D.A de Porokhane : un agent blessé, enquête en cours





L’usine O.D.A, située à Porokhane dans le département de Nioro, a été le théâtre d’un incident dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de 2 heures du matin. Un groupe d’individus, équipés et masqués, est parvenu à franchir les grillages pour entrer dans l’enceinte du site.



Une confrontation s’est alors produite avec les agents de sécurité présents. Grâce à leur réactivité, aucun bien n’a été emporté, selon les informations recueillies. Toutefois, l’un des agents a été blessé au cours de l’événement et a été transporté au district sanitaire de Nioro du Rip pour recevoir les soins nécessaires.



Les forces de l’ordre, alertées après les faits, se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’incident et d’identifier les personnes impliquées.

