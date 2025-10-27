Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Argentine: à Buenos Aires, un congrès international consacré à Diego Maradona


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 10:53 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Près de cinq ans après sa mort, Diego Maradona est toujours omniprésent en Argentine. Alors qu'on a appris cette semaine que le procès sur les circonstances de sa mort reprendra le 17 mars 2026, ce week-end, la faculté de sciences sociales de l’université de Buenos Aires a accueilli le premier congrès international consacré à la légende du football argentin.


Argentine: à Buenos Aires, un congrès international consacré à Diego Maradona
Qu’est-ce que Maradona ? Pendant trois jours, des chercheurs, artistes et des dirigeants sociaux et sportifs venus du monde entier ont débattu de cette question. Leonardo Albajari est l’un des organisateurs du premier Congrès international consacré à Diego Maradona. 

« L’idée, c'est d’étudier Maradona de manière scientifique. Comme on l’a dit tout le week-end, cela signifie : ne pas parler de football, mais parler de Diego et le féminisme, Diego et la politique, explique-t-il. Parce que Maradona est un haut personnage de la culture argentine ».

Une ferveur quasi religieuse
Quatre conférences magistrales, une vingtaine de tables rondes, des expositions, des présentations de livres, de documentaires et un seul objectif : disséquer le phénomène Maradona. Guillermo Collado, généalogiste à l’université de San Juan, est venu présenter une recherche qui établit que Diego Maradona était afrodescendant. 

« Certains esclaves ont été enrôlés dans l’armée des Andes qui a libéré l’Argentine, le Chili et le Pérou au XIXe siècle. L’un de ces esclaves s’appelait Luis Maradona, et était l’arrière-arrière-grand-père de Diego Armando Maradona », assure-t-il.

Autre sujet largement débattu au cours de ces trois jours de congrès : la ferveur quasi-religieuse autour de l’idole argentine parfois élevée au rang de divinité.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale
Adopté à près de 39 milliards FCFA, le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports soutient l’insertion des jeunes, le sport et les JOJ Dakar 2026.   Le projet de budget 2026 du...

Envoûtement présumé à Mbour : une jeune femme accuse un marabout de manipulation mystique

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
Envoûtement présumé à Mbour : une jeune femme accuse un marabout de manipulation mystique
À Mbour, une jeune femme affirme avoir été envoûtée et dépouillée par un marabout sous prétexte de rituels pour favoriser son mariage. Le prévenu est jugé ce mardi au tribunal de Mbour.   Ce qui...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags