Arachide : l’État ouvre officiellement les exportations aux producteurs et commerçants





Le gouvernement sénégalais a décidé d’autoriser, à compter de ce mardi, l’exportation des graines d’arachide par les agriculteurs et les commerçants. L’annonce a été faite à Diamniadio par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, à l’issue d’une rencontre avec les acteurs de la filière.



Selon le ministre, cette décision vise à ouvrir pleinement le secteur de l’arachide au marché international. Il a précisé que, dans le cadre d’une concertation impliquant l’ensemble des parties prenantes, les autorités ont donné leur feu vert à l’exportation vers la Chine ainsi que vers d’autres pays.



Serigne Guèye Diop a également indiqué que des échanges ont eu lieu avec l’ambassadeur du Sénégal en Chine, lequel a confirmé la disponibilité des opérateurs chinois à collaborer avec les exportateurs sénégalais dans le commerce des graines d’arachide.



Toutefois, cette ouverture reste encadrée. Les exportations devront respecter des exigences strictes liées à la qualité des produits, à la traçabilité des volumes commercialisés, au contrôle des opérations et au rapatriement des recettes en devises vers le Sénégal, a précisé le ministre.



Pour la campagne en cours, les volumes destinés à l’exportation sont estimés entre 300.000 et 450.000 tonnes. D’après le ministre, cette orientation traduit la volonté de l’État de libéraliser davantage la filière, en multipliant les débouchés pour les producteurs.



Dans cette dynamique, des instructions ont été données aux services des douanes pour assurer un contrôle rigoureux des exportations. Les banques et les structures de financement ont également été sollicitées afin d’accompagner les exportateurs dans leurs opérations.



Par ailleurs, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) devrait, selon Serigne Guèye Diop, acquérir entre 250.000 et 450.000 tonnes de graines auprès des agriculteurs et des commerçants au cours de cette campagne.



Lors du dernier Conseil des ministres, le Premier ministre, Ousmane Sonko, est revenu sur les visites qu’il a menées auprès des différents acteurs de la filière, notamment les producteurs, les commerçants, les transporteurs, les banques, les collectivités territoriales et les services techniques concernés.



Ces déplacements ont permis, selon lui, de mettre en évidence plusieurs contraintes persistantes, liées notamment au prix de l’arachide, aux difficultés de financement des commerçants, à la taxe à l’exportation, au nombre limité de points de vente et à la lenteur des opérations de déchargement des camions.

