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Arabie Saoudite : l’Aïd el-Fitr fixé au vendredi


Rédigé le Mercredi 18 Mars 2026 à 17:03 | Lu 82 fois Rédigé par


L’Arabie Saoudite annonce la date de l’Aïd el-Fitr 2026, marquant la fin du mois de Ramadan selon un communiqué officiel.


Arabie Saoudite : l’Aïd el-Fitr fixé au vendredi

 

Les autorités saoudiennes ont annoncé la date de célébration de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan.
Selon un communiqué relayé par l’Agence de Presse Saoudienne, la Cour suprême a déterminé que le jeudi 19 mars 2026 correspondra au dernier jour du mois de jeûne. Par conséquent, la fête de l’Aïd el-Fitr sera célébrée le vendredi 20 mars 2026.
Cette annonce a été faite à travers un communiqué officiel de la Cour royale, confirmant ainsi le calendrier religieux pour cette année 1447 de l’Hégire.



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