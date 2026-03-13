Arabie Saoudite : l’Aïd el-Fitr fixé au vendredi

Les autorités saoudiennes ont annoncé la date de célébration de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan.

Selon un communiqué relayé par l’Agence de Presse Saoudienne, la Cour suprême a déterminé que le jeudi 19 mars 2026 correspondra au dernier jour du mois de jeûne. Par conséquent, la fête de l’Aïd el-Fitr sera célébrée le vendredi 20 mars 2026.

Cette annonce a été faite à travers un communiqué officiel de la Cour royale, confirmant ainsi le calendrier religieux pour cette année 1447 de l’Hégire.