Kédougou : deux sites d’orpaillage clandestin démantelés et sept personnes arrêtées


Rédigé le Dimanche 15 Février 2026 à 22:54 | Lu 50 fois Rédigé par


Dans le département de Saraya, l’armée a neutralisé deux sites d’exploitation illégale d’or et interpellé sept individus, avec saisie de matériel.


Des unités de la Zone militaire n°4 ont mené samedi deux opérations ayant abouti à la neutralisation de sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya, à l’est du pays. Sept personnes ont été arrêtées et du matériel saisi, selon une source sécuritaire.

Les interventions ont eu lieu à Sansamba et Dialadakhoto, dans la vallée de la Falémé, au niveau de la commune de Bembou, une zone frontalière régulièrement concernée par ce type d’activités. Les militaires ont procédé au démantèlement des installations et au contrôle des personnes présentes sur place.

Parmi les équipements récupérés figurent des groupes électrogènes, des panneaux, des motos et divers matériels utilisés pour l’extraction non autorisée de l’or, témoignant de l’ampleur de ces exploitations informelles.

Les individus interpellés ont été remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure judiciaire. À travers ces opérations, les forces armées réaffirment leur volonté de lutter contre l’orpaillage clandestin, une pratique aux conséquences sécuritaires, économiques et environnementales dans la région de Kédougou et ses environs.




