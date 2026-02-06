La CESL suspend son mot d’ordre de cessation des cours, mais maintient la pression

La Coordination des étudiants de Saint-Louis a annoncé qu’elle suspendait son mot d’ordre de cessation totale des activités pédagogiques, tout en maintenant ses revendications à travers d’autres formes de mobilisation.
Dans un communiqué transmis à l’APS, la coordination souligne que sa démarche vise à interpeller la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis sur ses responsabilités et sa transparence. Elle demande que toute décision relative à la fermeture ou à la réouverture des restaurants universitaires soit communiquée officiellement, par note ou communiqué.
Par ailleurs, la CESL a exprimé sa solidarité envers les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui subiraient, selon elle, des pressions des forces de l’ordre, tout en dénonçant la suspension des amicales étudiantes décidée par le Conseil académique de l’établissement.
aps