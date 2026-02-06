La CESL suspend son mot d’ordre de cessation des cours, mais maintient la pression

Rédigé le Vendredi 13 Février 2026

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) décide de surseoir à l’arrêt total des activités pédagogiques tout en appelant à d’autres formes de mobilisation et interpelle le CROUS sur la transparence.