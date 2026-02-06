Notto Diobasse Smart City : Thiès mise sur l’industrialisation comme levier de développement

Cette initiative vise à mettre en lumière le potentiel territorial du département, en particulier à travers les projets de développement et d’industrialisation des communes. Le forum se concentre sur le Plan Notto Diobasse Smart City, un projet ambitieux qui entend transformer la localité en technopole innovante et durable.



Le Plan Notto Diobasse Smart City a pour vocation de :



Sécuriser le foncier et protéger les populations contre la spéculation ;

Stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat ;

Créer de l’emploi et favoriser le développement économique local ;

Répondre aux enjeux de modernisation et d’industrialisation du Sénégal par une approche inclusive et durable.

Le projet s’étend sur 332 hectares, répartis en quatre pôles :



Agroparc : dédié à l’agriculture moderne et à la transformation agroalimentaire. Pôle industriel : axé sur le développement de la fabrication locale, notamment des matériaux de construction. Pôle technologique : accueillant des centres de recherche, des startups et des infrastructures numériques avancées. Espace résidentiel et commercial : proposant des logements modernes, des espaces de loisirs et des centres d’affaires.



Selon le maire de Thiès, Alioune Sarr, le conseil municipal a pris des mesures pour aménager et sécuriser l’ensemble du terroir communal. Une initiative majeure d’arboriculture sur plus de 1.000 hectares a également été lancée, et le plan de sécurisation foncière sera généralisé aux 67 villages du département afin de valoriser le foncier au profit des populations.



Le forum réunira les entreprises basées à Notto Diobasse, les groupements de femmes impliqués dans la transformation des produits locaux, l’administration territoriale, les maires du département, les services déconcentrés, les notables, les représentants des secteurs d’activités et les écoles de formation professionnelle.





Cette rencontre constitue une opportunité unique pour renforcer les synergies entre acteurs locaux et investisseurs, promouvoir l’emploi et soutenir le développement économique et industriel de Thiès.

