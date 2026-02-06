Kaolack : plusieurs boutiques cambriolées au « Garage Dakar »





Dans la nuit du 13 au 14 février 2026, plusieurs commerces situés à la gare routière Liberté, appelée « Garage Dakar », dans la commune de Kaolack, ont été ciblés par un groupe d’une vingtaine d’individus armés et encagoulés.



D’après des informations relayées par Dakaractu, les assaillants, circulant à bord de véhicules 4x4 et munis de pistolets, ont bloqué les accès du site à l’aide de barricades. Chauffeurs, agents de sécurité et veilleurs de nuit présents sur place ont été immobilisés pendant l’opération.



Profitant de la situation, les auteurs ont forcé plusieurs magasins spécialisés dans la vente de téléphones et d’accessoires, emportant de l’argent et divers biens. Avant de quitter les lieux, ils ont tiré en l’air, provoquant la panique dans le secteur.



Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place pour effectuer les constats d’usage et ouvrir une enquête afin d’élucider les faits.

