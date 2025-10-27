Menu
Appelé à témoigner en visioconférence, un policier apparaît en caleçon


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 18:37 | Lu 18 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Alors qu’il devait témoigner en visioconférence, un policier de Detroit (Etats-Unis) est apparu en caleçon à cause du mauvais cadrage de sa caméra. Une séquence cocasse devenue virale sur les réseaux sociaux


Il ne pensait pas que sa caméra filmait si bas. Lundi, un policier de Detroit (Etats-Unis) était appelé à témoigner dans le cadre d’une affaire. Comme le rapporte ABC News, il a assisté par visioconférence à la séance qui se déroulait au tribunal du 36e district de Detroit. Mais Matthew Jackson s’est présenté devant les juges dans une tenue… inappropriée.

Sur la vidéo, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir l’officier de police assis, les jambes écartées, ne portant qu’une chemise d’uniforme et un caleçon. « Est-ce que vous portez un pantalon, monsieur l’agent ? », demande alors le juge, médusé. « Non monsieur », répond alors Matthew Jackson en recadrant sa caméra.
Interrogée par la chaîne WXYZ, affiliée à ABC Detroit, l’avocate de l’accusée s’est dite très surprise de la tenue choisie par l’officier de police. « J’essayais de comprendre. Est-ce que je vois ce que je pense voir ? Surtout avec un policier. C’était une journée intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-elle commenté.

De son côté, le chef de la police de Detroit s’est exprimé via un communiqué. « Le département de police de Detroit exige de ses agents qu’ils se représentent eux-mêmes de manière digne et professionnelle lorsqu’ils assistent aux procédures judiciaires », a-t-il déclaré, tout en présentant ses excuses au juge, au tribunal et aux personnes présentes lors de l’audience.


Sur son site Internet, le tribunal du 36e district de Detroit indique que les shorts, les jupes-shorts, ainsi que les débardeurs sont interdits dans les salles d’audience. Cela vaut également pour les chapeaux et les casquettes, à l’exception de ceux portés à des fins culturelles ou religieuses. « Une tenue d’affaires décontractée est préférée », peut-on lire. Le policier, lui, était peut-être un peu trop décontracté.


Lat Soukabé Fall

