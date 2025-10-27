Menu
Aminata Touré prend la tête de la coalition “Diomaye Président” après sa nomination par Bassirou Diomaye Faye


Mercredi 12 Novembre 2025


Le président Bassirou Diomaye Faye a confié la direction de la coalition “Diomaye Président” à l’ancienne Première ministre Aminata Touré, en remplacement d’Aïda Mbodj, une décision qui suscite des réserves au sein du Pastef.


Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la nomination de l’ancienne Première ministre Aminata Touré à la tête de la Conférence des leaders de la coalition “Diomaye Président”, en remplacement d’Aïda Mbodj. Cette décision, officialisée par une lettre datée du 10 septembre 2025, marque une nouvelle étape dans la réorganisation de la coalition au pouvoir.

Dans cette correspondance, le chef de l’État a exprimé sa reconnaissance envers Aïda Mbodj pour son “engagement et son dévouement”, tout en soulignant la nécessité de rendre la coalition plus structurée et performante. Il a également appelé à une démarche inclusive pour faciliter la passation entre l’ancienne coordonnatrice et sa successeure.

Bassirou Diomaye Faye a justifié ce remaniement par la période de léthargie observée au sein de la coalition, malgré un intérêt croissant de nouvelles personnalités et formations politiques souhaitant y adhérer. Selon lui, la nomination d’Aminata Touré, superviseure générale de la campagne présidentielle de mars 2024, vise à renforcer la cohésion et l’efficacité de la mouvance présidentielle.

Le président a salué “l’expérience, l’engagement et l’esprit fédérateur” d’Aminata Touré, estimant qu’elle contribuera à une restructuration solide et à une meilleure valorisation de l’action gouvernementale, menée par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Toutefois, cette décision n’a pas fait l’unanimité. Le bureau politique du Pastef, parti au pouvoir, a publié un communiqué indiquant que le président “n’a ni la légitimité ni le pouvoir” de modifier la direction de la coalition “Diomaye Président”.




