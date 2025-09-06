Alphabétisation au Sénégal : l’État mise sur une gouvernance partagée avec la CNOA-ENF





L’État du Sénégal veut adopter une approche inclusive et une gouvernance partagée afin de relever les défis liés à l’alphabétisation et à l’éducation de base des jeunes et des adultes. C’est ce qu’a affirmé Abdoulaye Sarr, représentant du ministère de l’Éducation nationale, lors d’une table ronde organisée mercredi par la Coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle (CNOA-ENF).



Selon lui, la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable pour trouver des solutions durables. Malgré les progrès réalisés, l’analphabétisme demeure un problème majeur qui freine l’inclusion sociale, l’accès à l’emploi et le développement humain.



Le ministère prévoit ainsi de renforcer sa collaboration avec la CNOA-ENF pour la mise en œuvre des orientations stratégiques en phase avec l’Agenda Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement 2025-2029. L’objectif est de promouvoir davantage d’équité et d’inclusion dans le système éducatif.



De son côté, le président de la CNOA-ENF, Mor Diakhaté, a rappelé que le taux d’analphabétisme s’élève à 37,1 %. Selon lui, ce contexte impose de réfléchir sur les moyens de dépasser cette situation et de progresser vers une véritable société du savoir.

