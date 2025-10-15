Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA





La nuit de dimanche à lundi a été marquée par une attaque violente à Allou Kagne, dans la région de Thiès, où un groupe d’environ vingt individus cagoulés et lourdement armés a pris d’assaut les usines CIMAF et CBMI, respectivement spécialisées dans la production de ciment et les services de construction.



Les assaillants ont d’abord investi le site de CIMAF, munis de machettes, de couteaux, de fusils de chasse et de pistolets. Ils ont neutralisé les vigiles et blessé grièvement le chef de poste, avant de le contraindre à leur servir de guide dans les locaux. Pendant près d’une heure, ils ont fouillé les bureaux sans réussir à mettre la main sur de l’argent.



Ne s’arrêtant pas là, le commando s’est ensuite dirigé vers l’usine CBMI, une entreprise à capitaux chinois hébergeant du personnel expatrié. Après avoir maîtrisé les gardiens, les malfaiteurs ont pénétré dans les logements et découvert un coffre-fort contenant 50 millions de francs CFA dans le bureau du chef de chantier.



Ils ont ensuite pris la fuite, laissant derrière eux des employés sous le choc et des agents de sécurité ligotés. La gendarmerie de Pout, alertée dans la foulée, s’est rendue sur place et a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de ce braquage d’une ampleur exceptionnelle.



