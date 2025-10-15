Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 10:55 | Lu 63 fois Rédigé par


À Allou Kagne, une vingtaine d’hommes armés ont attaqué les usines CIMAF et CBMI, emportant un coffre contenant 50 millions F CFA avant de prendre la fuite.


Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA

 

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par une attaque violente à Allou Kagne, dans la région de Thiès, où un groupe d’environ vingt individus cagoulés et lourdement armés a pris d’assaut les usines CIMAF et CBMI, respectivement spécialisées dans la production de ciment et les services de construction.

Les assaillants ont d’abord investi le site de CIMAF, munis de machettes, de couteaux, de fusils de chasse et de pistolets. Ils ont neutralisé les vigiles et blessé grièvement le chef de poste, avant de le contraindre à leur servir de guide dans les locaux. Pendant près d’une heure, ils ont fouillé les bureaux sans réussir à mettre la main sur de l’argent.

Ne s’arrêtant pas là, le commando s’est ensuite dirigé vers l’usine CBMI, une entreprise à capitaux chinois hébergeant du personnel expatrié. Après avoir maîtrisé les gardiens, les malfaiteurs ont pénétré dans les logements et découvert un coffre-fort contenant 50 millions de francs CFA dans le bureau du chef de chantier.

Ils ont ensuite pris la fuite, laissant derrière eux des employés sous le choc et des agents de sécurité ligotés. La gendarmerie de Pout, alertée dans la foulée, s’est rendue sur place et a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de ce braquage d’une ampleur exceptionnelle.

senego




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant
Un incident choquant s’est produit ce lundi aux environs de 11 heures dans la localité de Koutal, près de Kaolack. Un détenu de la prison locale, bénéficiant d’un régime de détention aménagé, a...

Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA
À Allou Kagne, une vingtaine d’hommes armés ont attaqué les usines CIMAF et CBMI, emportant un coffre contenant 50 millions F CFA avant de prendre la fuite.   La nuit de dimanche à lundi a été...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags