L'Actualité au Sénégal

Tentative de vol à Thiès : un jeune arrêté après une agression au couteau et à moto


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 09:00 | Lu 55 fois Rédigé par


À Thiès, un jeune de 18 ans a été arrêté pour tentative de vol à l’arraché avec usage de couteau et moto, après l’intervention de la police face à la foule.


Le commissariat central de Thiès a placé en garde à vue un jeune de 18 ans, poursuivi pour tentative de vol à l’arraché avec usage d’un moyen roulant et d’une arme blanche, selon des sources locales.

Les faits se sont produits dans la nuit du 13 octobre 2025, vers 1 heure du matin, dans le quartier Grand Standing. Deux individus circulant à moto et armés d’un couteau ont tenté d’arracher le téléphone portable d’un passant, provoquant la colère des riverains.

Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers ont réussi à exfiltrer les agresseurs de la foule avant de les conduire au commissariat. L’un des deux a été placé en garde à vue, tandis que l’autre, gravement blessé, a été évacué aux urgences du centre hospitalier régional de Thiès, avec des blessures nécessitant des soins intensifs.

Le lendemain, le médecin a diagnostiqué une hémorragie interne, avec un risque d’amnésie, conduisant à un transfert en neurochirurgie pour un suivi rapproché de son état.

