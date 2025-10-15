Tentative de vol à Thiès : un jeune arrêté après une agression au couteau et à moto





Le commissariat central de Thiès a placé en garde à vue un jeune de 18 ans, poursuivi pour tentative de vol à l’arraché avec usage d’un moyen roulant et d’une arme blanche, selon des sources locales.



Les faits se sont produits dans la nuit du 13 octobre 2025, vers 1 heure du matin, dans le quartier Grand Standing. Deux individus circulant à moto et armés d’un couteau ont tenté d’arracher le téléphone portable d’un passant, provoquant la colère des riverains.



Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers ont réussi à exfiltrer les agresseurs de la foule avant de les conduire au commissariat. L’un des deux a été placé en garde à vue, tandis que l’autre, gravement blessé, a été évacué aux urgences du centre hospitalier régional de Thiès, avec des blessures nécessitant des soins intensifs.



Le lendemain, le médecin a diagnostiqué une hémorragie interne, avec un risque d’amnésie, conduisant à un transfert en neurochirurgie pour un suivi rapproché de son état.



