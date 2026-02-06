Agression à Thiès : B. Guèye condamné par la justice

Lors de l’audience, les débats ont porté sur la matérialité des faits, les circonstances de l’agression et la responsabilité pénale de l’accusé. La partie civile a exposé les conséquences physiques et morales subies, tandis que la défense a tenté d’atténuer la gravité des faits reprochés.



Après examen du dossier et audition des différentes parties, le tribunal a estimé que les charges retenues contre B. Guèye étaient suffisamment établies. La condamnation prononcée vise, selon les observateurs, à rappeler la fermeté de la justice face aux actes de violence.



Cette décision est accueillie diversement à Thiès, où certains y voient un signal fort contre l’insécurité, tandis que d’autres appellent à davantage de prévention et de sensibilisation pour enrayer la recrudescence des agressions.

Les faits remontent à une période récente, au cours de laquelle la victime aurait été agressée dans des circonstances ayant nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire.Alertées, les forces de l’ordre avaient procédé à l’interpellation du mis en cause avant son déferrement devant le parquet.