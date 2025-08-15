Afrobasket : le Sénégal bat le Mali et prend la deuxième place du groupe D

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s’est imposée face au Mali sur le score de 84 à 70, assurant ainsi la deuxième place du groupe D de l’Afrobasket qui se joue en Angola.



Menés à la pause par les Aigles du Mali, les Lions ont su inverser la tendance pour signer leur deuxième victoire dans la compétition.



Les hommes de l’entraîneur Ngagne Desagana Diop connaîtront dimanche leurs prochains adversaires issus du groupe C, à l’occasion des barrages pour une place en quarts de finale.



Dans cette poule C, l’Angola occupe la première place, devant la Guinée, le Soudan du Sud et la Libye.

